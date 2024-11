Digitalisierung Trauerkultur im Wandel - QR-Codes auf Grabsteinen

24. November 2024, 14:23 Uhr

In unserer digitaler werdenden Welt ist auch die Grab- und Trauerkultur im Wandel. Seit gut zehn Jahren verbreitet sich hierzulande ein aus Asien kommender Trend: Gräber mit digitalen QR-Codes führen zu Gedenkseiten im Internet. Dort erinnern die Lebensgeschichte, Fotos oder Videos an den Toten. Es gibt virtuelle Kondolenzbücher und Kerzen. Wie verbreitet ist diese neue Form des Erinnerns in Thüringen?