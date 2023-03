Der frühere Leiter der Treuhand-Anstalt in Erfurt, Volker Großmann, hat die Arbeit seiner Behörde in den frühen 1990er Jahren verteidigt. Großmann sagte im Treuhand-Untersuchungsausschuss des Landtags , die Treuhand habe am Anfang vor großen Problemen gestanden. Die ostdeutschen Firmen hätten kaum weltmarktfähige Produkte gehabt, die Produktivität habe im Vergleich zur westdeutschen Wirtschaft nur bei 30 Prozent gelegen. Dazu habe es "unermessliche" Umweltprobleme gegeben.

Laut Großmann waren im Jahr 2002 etwa 53 Prozent der von der Treuhand privatisierten Firmen in Besitz von Ostdeutschen. Es sei zwar richtig, dass gemessen an den Verkaufspreisen das meiste Geld von Investoren aus Westdeutschland und dem Ausland bezahlt wurde. Das liege aber auch daran, dass es nicht möglich gewesen sei, an einen Bäckermeister in Suhl einen Industriebetrieb zu verkaufen.