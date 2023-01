In Erfurt hat es am Dienstagmittag einen Straßenbahnunfall gegeben. Dabei ist nach bisherigen Erkenntnissen eine Person schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 11 Uhr in der Nordhäuser Straße. Die Straße ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Näheres ist noch nicht bekannt.