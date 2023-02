Haus der Versuchungen Kunst gegen Sucht - Pläne für Ausstellungshaus werden konkreter

Die Pläne der vor knapp einem Jahr zur Suchtprävention gegründeten Stiftung "Welt der Versuchungen" für ein Ausstellungshaus in Erfurt werden konkreter. Der Erfurter Stadtrat habe grünes Licht für einen Bau in der Innenstadt gegeben, teilte die Stiftung am Montag mit.