Ein Unbekannter hat einem 36-Jährigen in Sömmerda vor dessen Augen sein Auto gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, legte sich der Besitzer auf die Motorhaube seines Fahrzeuges, um den Dieb am Weiterfahren zu hindern. Etwa 150 Meter sei der 36-Jährige auf der Motorhaube mitgefahren. Er habe sich an den Scheibenwischern festgehalten, bis er herunterstürzte und sich leicht verletzte.