Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto in der Gemeinde Nöda (Kreis Sömmerda) in einen Straßengraben gefahren und dabei schwer, seine drei Mitfahrer leicht verletzt worden. Einer der Jugendlichen versuchte anschließend - in angetrunkenem Zustand - mit einem Traktor das verunglückte Auto aus dem Graben zu ziehen, wie die Polizei am Montag mitteilte.