In der Innenstadt von Weimar hat in der Nacht zu Montag eine Wohnung gebrannt. Laut Polizei haben Feuerwehrleute bis in die frühen Morgenstunden die Flammen in dem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße bekämpft. Verletzt wurde niemand.

Durch das Feuer in Weimar sind gleich zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner