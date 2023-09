Fahidi-Pusztai wurde 1925 in Ungarn geboren. Im Juni 1944 wurde ihre Familie nach Auschwitz verschleppt. Évas Mutter und Schwester starben in den Gaskammern, der Vater wenig später an den unmenschlichen Bedingungen im Lager. Fahidi selbst wurde mit anderen ungarischen Jüdinnen zur Zwangsarbeit in ein hessisches Außenlager des KZ Buchenwald gebracht.