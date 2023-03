Die drei neuen Wasserstoffbusse sollen voraussichtlich im September geliefert werden. Das sagte der Technische Geschäftsführer Bernd Wagner am Mittwoch - bei einer Testfahrt: Ein für den Regionalverkehr Köln bestimmtes Fahrzeug hatte auf dem Weg per Tieflader vom Werk in Polen nach Köln einen Zwischenstopp in Weimar eingelegt. Im Dezember hatte die Stadtwirtschaft erklärt, künftig alle Stadtbusse und Müllfahrzeuge mit Wasserstoff betreiben zu wollen.