Mit einem offenen Brief wehren sich Eltern gegen die Kindergarten-Schließungspläne in Weimar. Er ist unter anderem an die Landesregierung, den Bundestag und Bildungseinrichtungen gerichtet. Hintergrund ist, dass insgesamt 300 Kindergarten-Plätze wegfallen sollen, da derzeit 500 Plätze unbesetzt sind.