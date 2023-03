Gegen die geplanten Kita-Schließungen in Weimar regt sich Widerstand. So gibt es unter anderem bereits eine Online-Petition. Bis Donnerstagmittag hatten fast 1.000 Menschen unterzeichnet und sich damit für den Erhalt der Kindergärten "Benjamin Blümchen", "Am Goethepark" und "Zwergenschloss" stark gemacht. Auch in den sozialen Netzwerken wird über die Pläne der Stadt diskutiert.