Wahrscheinlich war weder den meisten Gefangenen von Buchenwald noch seinen Schergen klar, wer der Franzose mit der Häftlingsnummer 77161 war. Auch heute ist vielen Menschen der Name Maurice Halbwachs kein Begriff. Und doch hat der Wissenschaftler im Jahr 1925 das Konzept vom "Kollektiven Gedächtnis" eingeführt. Eine Idee, mit deren Bedeutung wahrscheinlich so gut wie jeder intuitiv etwas anfangen kann. Kurz gesagt, bezeichnet es die gemeinsame Gedächtnisleistung einer bestimmten Gruppe von Menschen mittels Ritualen, Symbolen oder Objekten.

Bildrechte: Collège de France Archives

Bauhaus-Universität Weimar benennt Audimax nach Maurice Halbwachs

Halbwachs studierte in Frankreich und Deutschland, lehrte und forschte in beiden Ländern und wurde 1935 als Soziologie-Professor an die Sorbonne in Paris berufen. Er betätigte sich als Herausgeber einer soziologischen Fachzeitschrift und veröffentlichte wichtige Beiträge zur Arbeits- und Wirtschaftssoziologie, zur Soziologie der sozialen Klassen, der Stadt oder des Selbstmordes.

Der Audimax der Bauhaus-Universität Weimar heißt seit Mittwoch "Maurice-Halbwach-Auditorium". Damit will die Uni nach eigenen Angaben "an zentralem Ort einen bedeutenden Wissenschaftler, Akademiker und europäischen Menschenfreund" ehren - "stellvertretend durch ihn aller Opfer der Gewaltherrschaft des deutschen Nationalsozialismus" gedenken. Aber warum steht ausgerechnet der Name Maurice Halbwachs neben der Tür des größten Hörsaals der Weimarer Uni? Gibt es dafür auch einen wissenschaftlichen Grund?

Bildrechte: Bauhaus-Universität Weimar/Marit Haferkamp

Halbwachs bleibt für Forschung und Lehre aktuell

Als Initiatoren der Audimax-Umbenennung gelten die Weimarer Professoren Henning Schmidgen und Frank Eckardt. Dem Soziologen und Urbanisten Eckardt zufolge passen Halbwachs' Arbeiten noch gut in die aktuelle Forschung und Lehre. Halbwachs hatte sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen im Paris des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Bei der Ausbildung von Stadtplanern könne diese Beschäftigung helfen, an heutigen Themen wie Gentrifizierung und sozialen Problem zu forschen, beispielsweise Armut in der Stadt.