Wegen Reparaturarbeiten bleibt in Weimar die Tafel vom 20. November bis 3. Dezember geschlossen. Wie die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein am Donnerstag mitteilte, müssen Fußboden und Dach dringend repariert werden. Geplant sei, ab dem 5. Dezember Lebensmittel wieder zu den gewohnten Zeiten auszugeben. Niemand werde während der Schließzeit allein gelassen. Laut Diakonie ist es in den zwei Wochen möglich, Lebensmittel in Blankenhain abzuholen.