Sonneberg:



In Sonneberg müssen Straßenmusiker eine Sondernutzung über die Verkehrsbehörde der Stadt beantragen, wenn die Straßenmusik außerhalb offizieller Stadtfestivitäten stattfinden soll. Eine solche Sondernutzungsgenehmigung hat es bisher noch nie gegeben.



Suhl:



Die Stadt Suhl hat eine Verordnung, die besagt, dass Straßenmusiker und Darsteller den Standort ihrer Darbietungen nach 30 Minuten so verändern, dass sie am ursprünglichen Standort nicht mehr hörbar sind. Das heißt, sie müssen mindestens 75 Meter weitergehen. Sie dürfen einen Standort nur einmal am Kalendertag nutzen. Es gibt allerdings kein sogenanntes Antragserfordernis, keine Genehmigung in Form eines Bescheides und auch kein Vorspielen.



Meiningen:



Generell gilt, dass niemand durch Musik gefährdet oder belästigt werden darf. Straßenmusikanten müssen alle 30 Minuten ihren Standort so wechseln, dass sie am ursprünglichen Standort nicht mehr hörbar sind. In der Regel sind das in Meiningen mindestens 200 Meter. Es dürfen keine Verstärker, Tonträger, elektronische oder besonders laute Instrumente verwendet werden. Während der Ruhezeiten darf nicht gespielt werden, also nicht zwischen 19 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen 13 Uhr und 15 Uhr. Eine Genehmigung oder Anzeige ist nicht erforderlich.



Gera:



Laut Stadtordnung §3 müssen Musiker oder Schauspieler ihren Standort nach 60 Minuten so verändern, sodass ihre Darbietungen am ursprünglichen Standort nicht mehr hörbar sind. Sie müssen mindestens 200 Meter weitergehen.



Altenburg:



In der Stadt gibt es keine explizite Regelung für Straßenmusiker. Die Meinung in der Bevölkerung zu Straßenmusikern ist sicherlich geteilt und hängt nicht zuletzt von der Qualität der Darbietung ab, heißt es von Seiten der Stadt. Beschwerden gab es in den letzten Jahren nicht.



Eisenach:



In einem Merkblatt hat die Stadt sämtliche Regeln zusammengefasst. Demnach dürfen z. B. lautstarke Instrumente wie Trommeln, Trompeten und Instrumente mit Tonverstärkern nicht verwendet werden. Musizieren ist von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr und an Samstagen von 10 Uhr bis 16 Uhr gestattet. An Sonntagen und Feiertagen ist Straßenmusik nicht erlaubt. Maximal darf eine Stunde, in Fußgängerzonen maximal eine halbe Stunde gespielt werden. Danach muss der Standort gewechselt werden. Auf dem Marktplatz, insbesondere vor der Georgenkirche und dem Rathaus darf nicht musiziert werden.



Gotha:



Lautstarke Musikinstrumente und Hilfsgeräte dürfen nicht verwendet werden. Musizieren ist werktags von 9 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 18 Uhr gestattet, in den Fußgängerzonen während der üblichen Ladenöffnungszeiten. An Sonn- und Feiertagen ist Straßenmusik nicht gestattet. Am gleichen Ort darf ein Musiker pro Tag nicht mehr als 30 Minuten spielen. Der darauffolgende neue Standort muss außerhalb der Hörweite des vorangegangenen Spielortes und anderer Darbietungen liegen. Gänzlich verboten ist das Musizieren oder die Darbietung von Straßenkunst an den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel und direkt vor Gaststätten.



Mühlhausen:



In der Stadt gilt eine Verordnung die besagt, dass lautstarke Musikinstrumente und Hilfsgeräte zur Lautverstärkung nicht verwendet werden dürfen. Musizieren ist werktags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr und in den Fußgängerzonen während der Ladenöffnungszeiten gestattet. An Sonn- und Feiertagen darf nicht gespielt werden. Die Standorte müssen nach jeweils einer halben Stunde gewechselt werden, so dass die Darbietung am ursprünglichen Standort nicht mehr hörbar ist - es gelten mindestens 100 Meter. Vorspiele oder Genehmigungen gibt es nicht.