Dass Frieden in der Ukraine so schnell wie möglich her muss, darüber war sich das Podium ganz schnell einig. Auch dass der Kreml-Chef der alleinige Aggressor ist - das betonten vor allem Schwarzer und Bartsch wiederholt und ausdrücklich, als hätten sie Sorge, sonst als Putin-Versteher dazustehen. Verhandlungen, Verhandlungen, Verhandlungen und mehr Diplomatie, das war das Mantra des Abends, zumindest wenn es nach Schwarzer und Bartsch ging, die bezeichnender Weise nebeneinandersaßen.

Ihre steile, aber bekannte These: Nur wenn sich der Westen verpflichte, der Ukraine keine Waffen mehr zu liefern, könnte Putin dazu ermutigt werden, wenigstens einem Waffenstillstand zuzustimmen. Welche Verhandlungsmasse eine ausgeblutete Ukraine dann noch in die Waagschale werfen könnte, das ließen die beiden unbeantwortet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Putin sei als Verhandlungspartner nicht vertrauenswürdig. Darauf wies die Ukraine-Korrespondentin Sabine Adler mehrfach hin. Er habe noch wenige Tage vor dem Krieg auf internationalem Parkett behauptet, die Ukraine nicht angreifen zu wollen, auch die Waffenstillstandsabkommen im Minsker Friedens-Prozess nach 2014 seien von russischer Seite zig mal gebrochen wurden.

Ein neuer Waffenstillstand, so Adler hypothetisch, brauche auch Sicherheitsgarantien westlicher Staaten. Ob sie dazu bereit wären, dann im Ernstfall der Ukraine beizustehen und zwar mit mehr als Waffenlieferungen? Putin werde auf jeden Fall mit seinen Maximalforderungen wie dem Verbleib der besetzten Gebiete in der Russischen Föderation (sie wurden bereits zu russischem Staatsgebiet erklärt) und eine demilitarisierte neutrale Ukraine an den Verhandlungstisch kommen. Wie gesagt: hypothetisch. Aber faktisch sei das keine Option für die Ukraine.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sabine Adler kennt Menschen und Verhältnisse in der Ukraine besser als alle anderen auf dem Weimarer Podium. Man merkte ihr an, dass sie mit den - man muss es leider so ausdrücken - oft selbstgefälligen und wenig empathischen Einlassungen von Schwarzer ("Hatten wir das Recht, der Ukraine Glauben zu machen, dass sie den Krieg gewinnen kann?") und Bartsch ("Die Ukraine ist ja auch ein korruptes Land!") wenig anfangen konnte.

Welche Dynamik das Podium gehabt hätte, wäre Bodo Ramelow (Linke) mit auf dem Podium gewesen? Doch der war verhindert. Kurzfristig sprang Dietmar Bartsch ein - mit einer ganz anderen Haltung zum Konflikt als der Thüringer Ministerpräsident.