Ab kommenden Jahr werden in Weimar drei Wasserstoffbusse im öffentlichen Nahverkehr genutzt. Wie Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) mitteilte, ist Weimar damit die erste Kommune in Thüringen, die auf den neuen Antrieb setzt. Am Dienstag haben Vertreter der Stadt, Stadtwirtschaft und der Firma Solaris Deutschland GmbH einen Vertrag unterzeichnet.