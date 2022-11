Die Planungsgemeinschaft sagt: Ein Vorranggebiet darf nicht kleiner sein als 25 Hektar und muss Platz für mindestens drei Windräder bieten. Betreiber, die an kleineren Standorten alte Anlagen durch neue ersetzen wollen, dürfen das deshalb nicht. Die Windfirmen sehen damit unter anderem ihre wirtschaftlichen Interessen beschnitten. Die Planungsgemeinschaft dagegen will Windräder konzentrieren und so Ordnung in der Landschaft halten.

Manche Menschen fühlen sich durch Windräder gestört. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA