Das Unternehmen mit Sitz in Geretsried stößt aufgrund steigender Nachfrage an seine Kapazitätsgrenze. Nun will es ein neues Werk in Artern (Kyffhäuserkreis) aufziehen. In einem abgelegenen Gewerbegebiet unweit der Autobahn entsteht womöglich die größte Pizzeria Nordthüringens.