In Richtung Norden verläuft die vom Landratsamt empfohlene Umleitung über knapp 30 Kilometer ab Greußen über Wasserthaleben, Großenehrich, Wenigenehrich, Abtsbessingen, danach über die B84, die B249 (Ebeleben, Gundersleben) und dann zurück auf die B4. Auf der B4 ist die Strecke sonst rund 15 Kilometer lang.

In Richtung Erfurt sollten Autofahrer statt der sonst rund 20 Kilometer langen Strecke auf der B4 nun die rund 50 Kilometer lange Umleitung nehmen: Ab B4/B249 über B249 (Gundersleben, Ebeleben), danach über die B84 (Billeben, Allmenhausen, Kirchheilingen, Merxleben), über die L3176 (Klettstedt, Bad Tennstedt, Ballhausen, Schwerstedt) und dann in Straußfurt zurück auf die B4.

Für Frust sorgte in der Vergangenheit, dass es auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Nordthüringen immer wieder zu Zugausfällen gekommen war. Auch im April sind Ausfälle angekündigt.

So fällt wegen Bauarbeiten im April wiederholt und teils über mehrere Tage eine Zugverbindung des Regionalexpresses RE55 und des RE56 zwischen Nordhausen und Wolkramshausen aus. Von Samstagfrüh, 22. April, bis Montagfrüh, 24. April, ist zudem für den RE55 ein Schienenersatzverkehr wegen einer Baustelle zwischen Nordhausen und Erfurt geplant.

Alle Fahrplanänderungen wegen Baustellen der Deutschen Bahn in Thüringen lesen Sie hier .

Vor allem hatte aber in der Vergangenheit der Bahnbetreiber Abellio imer wieder mit Ausfällen auf seinen Strecken in Nordthüringen und auch im Süden von Sachsen-Anhalt zu kämpfen. Grund war oft fehlendes Personal für die veralteten Stellwerke, die die Deutsche Bahn betreibt. Zuletzt schrieb das Land Sachsen-Anhalt einen Brandbrief an die Bahn.