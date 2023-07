Der Turm ist schiefer als sein Verwandter in Pisa. 4,60 Meter ist der Turm in Bad Frankenhausen inzwischen aus dem Lot. Ursache ist, dass im Untergrund Solequellen den salzhaltigen Untergrund auswaschen. Experten gehen von täglich rund 250 Tonnen Salz aus, das insbesondere an regenreichen Tagen weggespült wird.