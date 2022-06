Kyffhäuserkreis So digital ist Sondershausens neue Stadtinformation

Wenn es um Sondershausens Zukunft geht, spricht der Tourismuschef in Superlativen: "Sondershausen soll die erlebbarste Musikstadt Deutschlands werden", sagt Marcus Strunck, Leiter des Stadtmarketings. Die "erlebbarste" Musikstadt Deutschlands? Eine ungewöhnliche Überspitzung. Und ein gewaltiges Ziel, selbst für das traditionsreiche Sondershausen. Einer Stadt, mit einer jahrhundertelangen Musiktradition und ihrem bekannten Loh-Orchester.

Doch der Tourismuschef hat eine genaue Vorstellung von "erlebbar". Für ihn bedeutet es vor allem eins: Interaktivität. Mitmachen, Anfassen, Spielen. Die Musik als Markenkern Sondershausens soll spürbar werden. Touristen sollen eine Anlaufstelle erhalten, die das alles bietet. Und diese ist bereits fertig. Sie hat 180.000 Euro gekostet und ist 120 Quadratmeter groß: die wahrscheinlich digitalste Stadt- und Touristeninformation derzeit in Thüringen. Noch so ein Superlativ. Am Donnerstag wird sie offiziell eröffnet.