In einer Gaststätte liefen außerdem die Keller voll Wasser. Noch immer stand Donnerstagvormittag die Hospitalstraße, eine der Hauptverkehrsstraßen der Stadt, unter Wasser. Die Fahrbahn in Richtung Klinikum wurde inzwischen wieder freigegeben. In der Gegenrichtung blieb die Straße vorerst noch gesperrt. Bis in die Nacht waren mehr als 70 Einsatzkräfte vor Ort. Andere Teile von Sondershausen waren von dem Unwetter weit weniger betroffen.