Eine Woche nach Bekanntgabe künftiger Oberzentren in Thüringen hat sich auch Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (Kyffhäuserkreis) geäußert. Er zeigte sich enttäuscht, dass das Infrastrukturministerium Vorschläge für ein gemeinsames Oberzentrum von Nordhausen und Sondershausen ignoriert hat und Nordhausen den Vorzug gibt. Der Status wirkt sich unter anderen auf die Förderung durch das Land aus.

Das Kabinett hat am Dienstag voriger Woche einen zweiten, überarbeiteten Entwurf zum Landesentwicklungsprogramm beschlossen. Demnach soll das Oberzentrum in Südthüringen um die Städte Meiningen und Schmalkalden ergänzt werden, zudem solle die Stadt Nordhausen als weiteres Oberzentrum ausgewiesen werden. Das neue Landesentwicklungsprogramm soll Mitte des Jahres in Kraft treten.