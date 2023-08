Totalschaden bei Spezialfahrzeugen der Feuerwehr

Den Angaben nach handelte es sich bei den am Unfall beteiligten Wagen um moderne Spezialfahrzeuge, bei denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Schaden bei einem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 700.000 Euro, der Schaden am anderen Fahrzeug wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Durch den Blitzeinschlag brannte es laut Polizei in dem Wohnhaus. Dabei soll niemand verletzt worden sein. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Viele Feuerwehr- und Polizeieinsätze in Thüringen

Wegen des Unwetters waren am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag Feuerwehr und Polizei in vielen Thüringer Orten im Einsatz. Die Rettungsleitstellen meldeten unter anderem umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller. Am meisten geregnet hat es in Artern im Kyffhäuserkreis mit 42 Litern pro Quadratmeter.

Am Erfurter Mainzerhofplatz stand eine Tiefgarage unter Wasser. Sie musste von der Feuerwehr mit drei Pumpen trockengelegt werden. Außerdem konnte in Erfurt ein Rettungswagen nicht zu einem Patienten auf einen Campingplatz fahren. Grund war ein umgestürzter Baum. Freunde des Patienten brachten ihn zum Rettungswagen.

In Mittelhausen drohte die Schmale Gera über die Ufer zu treten. Die Feuerwehr kontrolliert aktuell den Pegel, hieß es am Dienstagvormittag. In Nirmsdorf im Weimarer Land verschmutzten Geröll und Schlamm einen Hof, teilte die Leitstelle in Apolda mit.

Bäume umgestürzt, Kanaldeckel hochgespült

Die Rettungsleitstelle im Landkreis Gotha meldete 20 Einsätze vor allem wegen umgestürzter Bäume. Laut MDR-Wetterstudio regnete es in Dachwig 32 Liter Regen pro Quadratmeter.