Eine Kuh ist in Greuda im Saale-Holzland-Kreis in einen Pool gestürzt, der mit Dämmplatten bedeckt war. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wollten die Kollegen einem Autofahrer kaum glauben, der ihnen bei einer Verkehrskontrolle erzählte, dass er auf dem Weg zu dem Tier sei.