Wie Bürgermeister Christian Konkel (FDP) MDR THÜRINGEN sagte, haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag Erde in den Tank eines Lieferwagens gefüllt, so dass er nicht für den Transport von Regalen und Waren benutzt werden kann. Auch an der Eingangstür des Marktes in Kammerforst haben sie ihre Spuren hinterlassen. Konkel rechnet nun mit einer Eröffnung in der nächsten Woche.

Unbekannte haben Erde in den Tank eines Lieferwagens gefüllt, so dass er zunächst nicht mehr gefahren werden kann. Bildrechte: MDR/Claudia Götze