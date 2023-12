Als er im Februar 2020 nicht mehr online an das Firmenkonto heran kam, stellte der Geschäftsmann aus Jena Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Deswegen ist der Fall auch am Landgericht Mühlhausen verhandelt und entschieden worden. Das Verfahren gegen einen 56 Jahre alten Mitangeklagten aus der Schweiz, der die beiden Geschäfte vermittelt hatte, ist gegen eine Auflage von 6.000 Euro eingestellt worden. Er hatte zu Prozessbeginn ausgesagt.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hatte sieben Jahre und zehn Monate Haft für den angeklagten Kroaten gefordert; beide Verteidiger plädierten auf Freispruch. Der siebenfach vorbestrafte Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten. Der Geschädigte habe durch die Geschäfte an Bargeld kommen wollen; an seiner Ehefrau und am Finanzamt vorbei. Das Bargeld, also 6,5 Millionen Euro, seien ihm auch übergeben worden. Das glaubten ihm die Mühlhäuser Richter nicht.