Die Grundschule Thamsbrück bei Bad Langensalza bleibt bestehen. Wie das Landratsamt am Montag im Kreistag informierte, ist die geplante Nutzung für die Förderschule Bad Langensalza erst einmal vom Tisch. Hintergrund ist, dass die Stadt Bad Langensalza für ihre Förderschule ein Grundstück sucht.

Ursprünglich war geplant, dass die Thamsbrücker Grundschüler auf die Sonnenhof-Grundschule Bad Langensalza wechseln. Laut Landrat Harald Zanker (SPD) gehen die Schülerzahlen in Thamsbrück zurück. Wegen der desolaten Haushaltslage liegen auch Sanierungspläne für die Schule auf Eis.

Der Kreis kaufte außerdem das Schulgebäude des umstrittenen Seilergymnasiums in Schlotheim. Das Gebäude ist mittlerweile Eigentum des Kreises, teilte Landrat Zanker am Montag im Kreistag mit. Der Unterricht könne ab 2024 ganz normal fortgesetzt werden. Der Kreistag hatte im Oktober in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, das Gebäude zu kaufen und damit den auslaufenden Pachtvertrag abgelöst.