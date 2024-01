Die Stadt Bad Langensalza erhält in diesem Jahr zwei weitere Dorfkümmerer. Wie das Landratsamt informierte, kümmern sich künftig in den Ortsteilen Aschara und Zimmern Ansprechpartner um die Sorgen der Bewohner. Zu den Aufgaben der Ehrenamtler gehört außerdem beispielsweise, Fahrdienste zum Supermarkt oder zu Arztterminen zu organisieren, wenn es in einem Dorf nur eine schlechte Verkehrsanbindung gibt. Gefördert werden die Anlaufstellen aus dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben" jeweils mit bis zu 5.000 Euro.