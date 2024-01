Ab kommenden Montag, dem 22. Januar, ist die B84 zwischen Bad Langensalza und Merxleben im Unstrut-Hainich-Kreis voll gesperrt. Bei einer Bürgerversammlung in Merxleben will das Landesamt für Verkehr am Donnerstagabend über die Bauabläufe und Umleitungen informieren.

Eine großräumige Umleitung führt in Richtung Norden von Bad Langensalza über Gräfentonna nach Döllstädt, weiter über Herbsleben, Bad Tennstedt, Klettstedt und in Merxleben wieder auf die B84 (grün auf der Karte). In Richtung Süden werden Fahrzeuge über Ebeleben, Schlotheim nach Mühlhausen, weiter über die B247 in Richtung Bad Langensalza und zurück zur B84 umgeleitet (gelbe Farbe auf der Karte). Der gesperrte Straßenabschnitt ist rot markiert auf der Karte.