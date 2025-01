Das Queere Jugendzentrum hat zudem eine Online-Petition gestartet, in dem sie von der Stadt Mühlhausen Konsequenzen für Poppner fordert. Dabei geht es unter anderem um Bemerkungen Poppners, in denen er die LGBTQ-Community als "krankhaft" bezeichnet haben soll. Als gewählter Vertreter der Gesellschaft sei das Verhalten inakzeptabel und nicht mit den Werten einer modernen, offenen und fairen Gesellschaft vereinbar. Zudem verstoße dies gegen den Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verboten ist.