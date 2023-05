Mit einem Fest in Mühlhausen haben am Donnerstag mehr als 100 Ukrainer den sogenannten Wyschywanka-Tag gefeiert. Wie Roksolana Sadoroshna vom Ukrainisch-Deutschen Verein MDR THÜRINGEN sagte, erinnert der Tag an die traditionelle ukrainische Kleidung, die sich durch das landestypische Stickmuster (Wyschywanka) auf Blusen und Hemden auszeichnet. Die Kleidung ist Teil der ukrainischen Nationaltracht und wird seit 2006 mit einem Feiertag im Mai gewürdigt.

