Der Unfall löste bundesweit Bestürzung aus. Besonders groß war die Trauer in Mühlhausen, wo drei der fünf Teenager zu Schule gegangen waren. In Gedenken an die Opfer hatte die Stadt Mühlhausen ihre Homepage mit einer schwarzen Rose gestaltet. Hunderte Menschen nahmen an einer Gedenkandacht wenige Tage nach dem Unfall teil.