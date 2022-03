Im Unstrut-Hanich-Kreis ist am Montag das aktuell größte Thüringer Bauprojekt gestartet worden. Zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza wird auf 22 Kilometern die künftige Trasse der B247 entstehen. Sie soll an Mühlhausen, Großengottern und Höngeda vorbei laufen und in Nordthüringen die Anbindung an die Autobahnen A4 und A71 sowie an die Landeshauptstadt Erfurt verbessern. Pendlern sollen in Zukunft auf der neuen Straße ohne Stau in 40 Minuten von Mühlhausen nach Erfurt gelangen können.