Kommunalaufsicht Wahl in Niederdorla muss wiederholt werden

Sowohl die Bekanntmachung der Wahl vorab als auch die Information über das Ergebnis sei nicht wie vorgeschrieben im Amtsblatt "Vogtei-Echo" passiert, sondern lediglich als Aushang in Niederdorla.

Bis Mitte Oktober könne die Entscheidung der Kommubalaufsicht angefochten werden, so Vockrodt. Die gewählte Ortschaftsbürgermeisterin Jana Fett von der Bürgerliste Niederdorla bleibt vorläufig im Amt. Sie hatte als einzige Bewerberin fast 73 Prozent der Stimmen erreicht.

Vockrodt geht davon aus, dass die Neuwahl erst im nächsten Jahr stattfindet. Denkbar sei auch, den Termin mit der Neuwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters in der Vogtei-Gemeinde im März zusammenzulegen.

Die Fehler waren laut Vockrodt der Kommunalaufsicht aufgefallen. Ähnliches sei in den Nachbarorten Langula und Oberdorla passiert. Allerdings seien die Wahlergebnisse dort eindeutig gewesen. Dagegen habe es in Niederdorla rund 200 Stimmen für weitere Personen gegeben. Das könne nicht ignoriert werden, so Vockrodt.