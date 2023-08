Hier stehen nämlich nach Schätzungen fast 70 Prozent der Gebäudeflächen leer. Auf der Nordseite, wo auch Morgner‘s und Rothe’s Grundstücke liegen, sollen es sogar 80 Prozent sein, obwohl entlang der gesamten Straßenseite solche Gärten wie der von Morgner und Rothe existieren. Viele der Häuser in der Straße stammen noch aus der Renaissancezeit und sind vom Abriss bedroht.

Was heute einsam und verlassen scheint, war früher einer der wichtigsten Orte Altenburgs. In der Johannisstraße gingen die Menschen einkaufen. Die Häuser haben häufig Adligen gehört, in denen sie Gäste des Herzogs beherbergt haben. Alles änderte sich dann nach der Wende, wie Gernot Lindemann erklärt: "Bis Ende der 90er-Jahre hat das ganz gut funktioniert und dann leerten sich diese Häuser und die Grundstücke verwilderten."

Lindemann ist von Beruf Altbausanierer und beschäftigt sich im Auftrag der Stadt mit dem Leerstandsproblem in Altenburg. Um die Johannisstraße wieder zu beleben, hat die Stadt in diesem Jahr das Projekt "Hofhalten" ins Leben gerufen. Lindemann steuert dieses Projekt. Wie der Name es bereits andeutet, stehen dabei nicht die Häuser im Mittelpunkt, sondern deren Hinterhöfe.

Läuft man in Altenburg die Johannisstraße entlang, fällt das Haus von Anja Morgner und Michael Rothe nicht auf.

Die Idee dahinter lässt sich am Beispiel der Situation von Morgner und Rothe gut nachvollziehen. Sie steht stellvertretend für viele Grundstücke in der Johannisstraße: Die beiden haben mehrere nebeneinanderliegende Häuser, hinter denen sich der besagte prächtige Garten befindet. Das Problem ist nur, man kommt nicht von jedem Haus an ihn ran, weder zu Fuß und schon gar nicht mit dem Auto oder Ähnlichem.

Der Grund für die missliche Lage der beiden sind die besonderen baulichen Gegebenheiten. Der bauliche Kern diese Gegend stammt nämlich aus dem Mittelalter. Über die Jahrhunderte sind dementsprechend immer wieder neue Gebäude dazu gekommen.

So wurden insbesondere die Hinterhöfe der Häuser mit Abstellkammern, Toilettenhäuschen, Mauern oder weiteren Wohnhäusern immer wieder be- und überbaut. "Wenn die einen ihre Hand aus dem Fenster gehalten haben, konnten ihm die im Haus gegenüber die Hand geben. Das wurde so zugebaut, die haben wirklich jeden Quadratmeter für irgendwas genutzt", beschreibt Eigentümer und Bewohner Michael Rothe das Engegefühl.

Der Blick vom Garten auf das Haus von Anja Morgner und Michael Rothe.

Als Konsequenz dieser über die Jahrhunderte gewachsenen Architektur gibt es grundsätzlich keine Zufahrten von der Straße aus. Man kann also nicht mit Baggern oder anderem schwerem Gerät baufällige und leerstehende Gebäude in den Innenhöfen abreißen oder sich um die verwilderten Gärten kümmern.

Für Morgner und Rothe ist das ein Problem, weil sie vermieten wollen: "Attraktiv ist der Wohnraum nur mit den Gärten hier hinten dran, weil das ist das Besondere, dass ich dann einem Mieter bieten kann", sagt Rothe. Der fehlende Zugang zum Garten fällt in diesem Kontext besonders schwer ins Gewicht, da es auf der Vorderseite der Häuser aufgrund der viel befahrenen Straße sehr laut werden kann. Überspitzt könnte man deshalb sagen: In der Johannisstraße ist die Schönheit eingemauert.

Im Garten erwartet man fast Dornröschen über den Weg zu laufen.

Für Gernot Lindemann ist dementsprechend klar, was gemacht werden muss: "Um den Leerstand in Altenburg zu beseitigen, ist es sehr wichtig, dass man erstmal Zugang zu den Hof- und Gartenbereichen bekommt."