Landrat Uwe Melzer ist heute nach Lucka gekommen. In der Regelschule besucht er die neue fünfte Klasse, die "5L". "L" steht für Lucka, denn die bisher eigenständige Regelschule ist ab sofort ein Teil der Regelschule Meuselwitz.

In Lucka gibt es aktuell keine sechste Klasse. Im letzten Jahr hatten sich nur acht Kinder angemeldet. Zu wenige für eine neue Klasse. Sie wechselten von der Grundschule in die Regelschule nach Meuselwitz. Mit dem Filialmodell meldeten jetzt fast alle Eltern ihre Kinder für die neue fünfte Klasse in Lucka an. 23 Kinder, der Klassenraum ist voll.

Grund- oder Regelschulen stehen vor dem Aus

Mit der letzten Änderung des Schulgesetzes seien solche Kooperationen gestärkt worden, schreibt das Bildungsministerium. Die Erfurter Behörde will nach eigenen Worten Standorte - vor allem auf dem Land - weiterführen, damit die Schülerinnen und Schüler wohnortnah beschult werden können. Denn in vielen kleinen Gemeinden stehen die Grund- oder Regelschulen vor dem Aus. Auch im Altenburger Land drohte mehreren Schulen das Aus.

Zwar hatte sich der Kreistag schon 2020 in seinem Schulnetzplan für den Erhalt aller Schulen im Landkreis entschieden. Diesen Beschluss kassierte allerdings das Bildungsministerium mit dem Verweis auf das Schulgesetz, nach dem in neuen Klassen mindestens 20 Kinder lernen müssen. Nach zähen Verhandlungen stimmte das Ministerium schließlich dem Filialmodell für Meuselwitz und Lucka zu. Mit dem neuen Modell sollen die beiden Schulen Synergien heben, heißt es aus dem Bildungsministerium. Also gemeinsam den Unterricht für die insgesamt 400 Schüler organisieren und die Lehrer möglichst effektiv einsetzen.

Kerstin Peitzsch ist seit 38 Jahren in Lucka, zuletzt als Schulleiterin. Gemeinsam mit ihrem Meuselwitzer Kollegen muss sie jetzt die Zusammenarbeit organisieren. "Wir haben den Stundenplan im Blick und die Klassenbildung", sagt die Pädagogin. "Und das Beste ist, dass die Schule in Lucka für unsere Schüler erhalten geblieben ist."

Eltern fürchten noch mehr Unterrichtsausfall

In Meuselwitz freut sich Martin Stark für seine Kollegin. Er trägt ab sofort die Verantwortung für beide Schulen. Die Kooperation sieht er allerdings kritisch. "Vor allem durch den Lehrermangel wird keine Klasse eingespart, und die Kollegen können auch nicht immer hin- und herfahren." Denn in Meuselwitz sind aktuell immerhin acht Lehrerstellen unbesetzt. Viele Unterrichtsstunden fallen aus. Mit der neuen Doppelschule fürchten jetzt auch viele Eltern, dass bald noch weniger unterrichtet wird. "Die Bildung ist eindeutig gefährdet", sagt auch die stellvertretende Elternsprecherin Cornelia Kloß. "Man hat das Ganze nicht zu Ende gedacht."

Auch Landrat Uwe Melzer sieht noch offene Baustellen, zum Beispiel beim Busverkehr für die Schüler. Der ist noch nicht optimal auf die neuen Pläne abgestimmt. Das Landratsamt wolle jetzt nachjustieren, sagt er. Auch solle die Luckaer Schule möglichst schnell in der technischen Ausstattung an die Meuselwitzer herangeführt werden, die als Medienschule arbeitet und in den letzten zehn Jahren viel neue Technik angeschafft hat.

Landkreis kann Lehrermangelproblem nicht lösen

Das Problem mit dem Lehrermangel kann der Landkreis allerdings nicht lösen. Die Verantwortung für den Unterricht liegt beim Ostthüringer Schulamt, das die offenen Stellen besetzen muss. Allerdings sei der Lehrermangel gerade in Ostthüringen besonders hoch, erfahren wir von dort.

In drei Jahren will das Ministerium entscheiden, ob aus dem Testballon eine dauerhafte Kooperation wird. Bis dahin müssen die beiden Schulen jährlich Bericht erstatten, wie es mit der Zusammenarbeit vorangeht. Gradmesser werden wohl vor allem die Schülerzahlen sein.

