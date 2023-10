Bildrechte: dpa

Industrie Bauantrag für Batterie-Recyclinganlage in Gera wird eingereicht

30. Oktober 2023, 11:35 Uhr

Das Unternehmen Sungeel geht den nächsten Schritt für die Batterie-Recyclinganlage in Gera-Cretzschwitz. Am Montag soll der Bauantrag beim Land eingereicht werden. 22.000 Tonnen Akkus sollen dann jährlich am Standort recycelt werden.