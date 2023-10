Das südkoreanische Unternehmen Sung Eel will noch in diesem Monat den Bauantrag für eine Batterie-Recycling-Anlage in Gera einreichen. Das teilte das Unternehmen am Freitag auf einer Bürgerversammlung in Gera mit. Im Ortsteil Cretzschwitz soll die Anlage für 45 Millionen Euro entstehen. Anfang des Jahres war Sung Eel in Rudolstadt mit Plänen zum Bau dieser Anlage gescheitert. Beim Bürgerdialog gab es am Abend heftige Kritik an dem Vorhaben.