Volker Kielstein ist in der Nachbarschaft aufgewachsen, seine Neugier auf die Fabrikantenvilla Schulenburg war seit Kindheitstagen nie abgeebbt. Der 80-Jährige erinnert sich: "Unser Vater hat schon immer darauf hingewiesen, wenn wir da entlanggegangen sind: Guckt euch das an! Das ist Haus Schulenburg, das ist van de Velde! Vom Dach fällt Licht bis ins Erdgeschoss - van de Veldes Handschrift der Moderne Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Jahrzehnte später, 1996, entschließt sich Volker Kielstein, das Haus zu kaufen. Der Mann, der in Magdeburg die erste Tagesklinik zur Behandlung von Suchtkranken in Deutschland gegründet hatte, möchte so etwas auch in Gera anbieten. Motto: Tags Suchtbehandlungen in Haus Schulenburg, ab Nachmittag offene Türen für alle Fans des Alleskünstlers Henry van de Velde. Mit seiner Klinik kann der renommierte Mediziner sich nicht durchsetzen. Hausherr Volker Kielstein in einem privat genutzten Raum im Obergeschosses von Haus Schulenburg. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Also Haus Schulenburg wieder aufgeben? Nein, das konnte nicht die Lösung sein, sagt Kielstein. Zumal er schon viel, sehr viel aus eigener Tasche investiert hatte - für die Rettung dieses Hauses. Dem war zu jenem Zeitpunkt kaum noch anzusehen, dass der Architekt und Designer van de Velde hier ein Gesamtkunstwerk geschaffen hatte.

Volker Kielstein erinnert sich, "weil wir bei der Rekonstruktion nicht so viel Geld hatten, mussten wir eben auch viel mit eigenen Kräften machen. Und dadurch ist natürlich auch der Restaurierungsgrad ziemlich hoch. Also wir haben die Fenster eben nicht rausgerissen und durch Neue ersetzt, sondern haben die Alten drin gelassen." Auch die alten Fenster in den Gauben sind erhalten geblieben und aufgearbeitet worden. Bildrechte: MDR/Marian Riedel



Inzwischen ist Haus Schulenburg das Domizil der Europäischen Vereinigung der Freunde Henry van de Veldes. Denn es wurde über Thüringen hinaus rasch bemerkt, mit welchem Eifer da einer aktiv ist - obwohl er in Magdeburg weiter Verpflichtungen in seiner Klinik an der Sternbrücke hat. Das ist bis heute so.