Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zum Brand in einem Obdachlosenheim im Stadtteil Lusan. Am Montagnachmittag war es dort aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Schwelbrand im Dachgeschoss gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Flammen konnten in dem Haus in der Karl-Matthes-Straße rasch gelöscht werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.