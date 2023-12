Wegen verschiedener Demonstrationen muss am Samstag in Gera mit teils erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Das betrifft neben Autofahrern auch den Bus- und Straßenbahnverkehr. Die Stadt Gera rechnet mit Einschränkungen von 13 bis 19 Uhr.

Angemeldet sind unter anderem eine Demonstration und ein Autokorso in Gera am Nachmittag. Außerdem plant das "Aktionsbündnis Gera gegen Rechts" am Nachmittag eine Gegenkundgebung. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind alle Demonstrationen angemeldet worden.