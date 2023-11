Während in Thüringen CDU und AfD die Durchsuchungen begrüßt hatten, gab es gegen den Einsatz der Polizei im Mai in Gera und auch gegen die Durchsuchungen Kritik aus dem Lager der Linken. Die Ostthüringer Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linkspartei) nannte die Razzien unverhältnismäßig. Sie sprach in einer Reaktion von einem "völlig fehlgelaufenen Einsatz" der Polizei im Mai in Gera und "willkürlich eingekesselten Personen". Bei der Demo in Gera sei "richtig viel schief gegangen". Fehlverhalten werde unter den Tisch gekehrt oder es würden "hanebüchene Rechtfertigungen konstruiert".

Auch von Politikerinnen von SPD und Grünen hatte es nach der Mai-Demo Kritik am Verhalten der Polizei gegeben. Demonstrationen und Polizeieinsatz waren später auch Thema im Innenausschuss. Allerdings liegen der Staatsanwaltschaft Gera keine Anzeigen gegen am 1. Mai in Gera eingesetzte Polizeibeamte vor.

Am vergangenen Wochenende fand zudem in Jena eine Demonstration der linken Szene mit rund 250 Teilnehmern statt, bei der der Polizei wegen der Durchsuchungen Willkür vorgeworfen wurde.