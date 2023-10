Tag der Einheit NS-Parole: Polizei ermittelt in Gera gegen Demo-Anmelder

Fast 2.000 Menschen sind am Tag der Deutschen Einheit in Gera auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben beteiligten sich bis zum späten Nachmittag bis zu 1.300 Menschen an einer Aktion, zu der Anhänger des rechten Spektrums aufgerufen hatten. Dabei verwendete der Rechtsextremist Christian Klar in seiner Rede die strafbare Parole "Alles für Deutschland". Deshalb ermittelt nun die Polizei.