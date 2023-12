Bei der Kundgebung am Montag danach zeigten im Internet veröffentlichte Aufnahmen, dass dabei in einem Durchgang zum Marktplatz zunächst Demonstranten von wenigen Polizisten gestoppt wurden. Die Frauen und Männer reagierten mit Widerstand und beschimpften die Beamten. Nach Polizeiangaben waren es insgesamt rund 300 Demonstranten, die "mit starkem Nachdruck" weitgehend erfolglos versuchten, auf den Weihnachtsmarkt zu gelangen. Verletzt wurde demnach niemand.

Zuletzt hatte der Rechtsextremist Christian Klar die Kundgebungen an Montagen angemeldet. Am Samstag erklärte er, diese Daueranmeldung zurückzuziehen. In einem Video sagte er auf Nachfrage, dass ein Demonstrationszug nicht über den Weihnachtsmarkt laufen dürfe. Er lief am Montag nach eigenen Angaben nicht als Anmelder bei der Demonstration mit, sondern als Pressevertreter.