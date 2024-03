Der Geraer Kunstmäzen Volker Kielstein ist am Dienstag mit dem Titel "Offizier des belgischen Kronenordens" ausgezeichnet worden. Übergeben wurde der Orden durch den Botschafter Belgiens in Deutschland, Geert Muyelle. Wie der Thüringer Landtag mitteilte, ist der Hintergrund Kielsteins außergewöhnliches Engagement für das Haus Schulenburg in Gera.