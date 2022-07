Ja, sie habe sich daran gewöhnt, dass ihre Chefin jetzt manchmal ihre Patientin sei, sagt Isi. Sie arbeitet in Gera in einer Praxis, die den Namen der Chefin trägt: Ergotherapie Carolin Adler. "Die Carolin, die ist eine, die eigentlich immer da ist. Eine, die alles im Griff hat", erzählt Isi. Doch damit war im März 2021 plötzlich Schluss. Carolin Adler hatte sich das Corona-Virus eingefangen.

Allein das sorgte schon für einen Schreck im Team. Immerhin neun Kolleginnen gehören dazu. "Also wir waren da am Anfang schon verunsichert. Weil wir das so nicht kannten", erinnert sich Isi, die eigentlich Marie-Louise Strom heißt. Isis Namen kennen inzwischen auch die Mitarbeiter in der Zulassungsstelle der Krankenkassen. Denn Isi musste einspringen, damit das Praxisteam weiterarbeiten konnte.