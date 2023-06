Unter seinem bürgerlichen Namen kennen ihn die wenigsten seiner Zuhörer. Culvermann ist eher als Mr. Switch bekannt. Den Namen legte er sich zu, nachdem er schon drei Mal die World DJ Championships gewonnen hatte.

DJ-Weltmeister Mr. Switch in Gera. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Diesen Wettbewerb gibt es seit 1985, als er zuerst vom Discomix Club DMC veranstaltet worden war.

Weltmeister auch nach "Kurskorrektur"

Das Genre damals war für Anthony Culvermann der Hip Hop. Aber er wollte bald als Plattenaufleger auch mal etwas Neues versuchen. Culvermann traf in Birmingham auf einen anderen jungen Musikfreak, auf Gabriel. Der studierte an der University of Birmingham Komposition, um später als Produzent für Unterhaltungsmusik arbeiten zu können.

Probe für Gabriel Prokofjews Konzert in Gera. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Dieser Gabriel hatte einen berühmten Opa - den Komponisten Sergej Prokofjew. Die Freundschaft von Anthony und Gabriel sorgte wohl dafür, dass der DJ-Champion musikalisch seinen Kurs Richtung Klassik änderte. Trotzdem schaffte er es, 2014 zum vierten Mal DMC-Weltmeister zu werden, unter seinem Künstlernamen Mr. Switch.

Konzert für Plattenspieler und Orchester

Mr. Switch holte sich zuvor aber noch einen anderen Überraschungssieg: Er war der erste DJ überhaupt, der bei den BBC Proms auftreten durfte. 2011 als Solist in einem Musikevent, für das Gabriel Prokofjew die Komposition geliefert hat.

Probe für das Konzert für Plattenspieler und Orchester in Gera Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Mit seinem "Konzert für Plattenspieler und Orchester" trat Mr. Switch seitdem über 70 Mal in mehreren Ländern auf. Und in Gera am Rande einer Probe gesteht er: "Ja, ich fühle mich wirklich geehrt. Es gibt so viele DJs. Aber extra für mich ist das komponiert worden. Ich finde es immer noch großartig."

Drei Aufführungen in Thüringen

Weltweit gefragt ist Mr. Switch nun erstmals auch in Thüringen zu Gast. Beim 8. Philharmonischen Konzert des Theaters Altenburg Gera bringt er an drei Juniabenden Gabriel Prokofjews Konzert zu Gehör. Und es kann durch aus sein, dass es manchen Klassikfan etwas in den Ohren kratzt.

Mr.Switch beim Scratchen unter Stabführung von GMD Ruben Garzian Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Scratchen, also übersetzt "kratzen", ist die Art, mit der seit rund 50 Jahren DJs ihren Sound produzieren. Beim Scratchen werde bei aufgelegter Nadel eine Schallplatte von Hand rhythmisch vor und zurückbewegt - so ist es im Internet in einem DJ-Lexikon nachlesbar. Natürlich sind die Arbeitsweisen heute technisch noch viel breiter aufgestellt. Das zeigt Mr. Switch bei seinen Konzerten. Die konfrontieren nicht einfach sogenannte U-Musik mit sogenannter E-Musik.

Turntables als Instrument eines Orchesters

In Prokofjews Konzert sind die Turntables ein eigenständiges Instrument im Philharmonischen Orchester. Der DJ folgt wie alle andern Orchestermusiker der Stabführung des Dirigenten. Und gescratcht wird da wirklich nach Noten. Und das offenbar zur gegenseitigen Freude des Generalmusikdirektors Ruben Garzaian und seines Stargastes Mr. Switch.

Der DJ-Weltmeister und der Generalmusikdirektor - offenbar gut. Bildrechte: MDR/Marian Riedel