Wer sich 13 Jahre Zeit lässt, muss sich erklären. Und in die Vergangenheit blicken - um zu ergründen, wieso überhaupt ein weiteres Kapitel aufgeschlagen wird. Die Vergangenheit, sie ist bunt bei der Erfurter Band namens Anger 77. Sie reicht von der Wendezeit bis ins Jahr 2010, sie spielt an der Gera, am Rhein, an der Pazifikküste.

Und doch möchten Andreas Siegmund und René Koch - Sigi und Kocher - am liebsten übers Hier und Jetzt sprechen. Über ihr tatsächlich neues Album: "Weites Land". Produziert, aufgenommen und gemischt in Wandersleben. Und über ihr Konzert am 13. Mai in der Erfurter Zentralheize, gleich neben dem Theater.

Irgendwann Anfang der Neunziger: Sigi und Kocher. Bildrechte: Anger77