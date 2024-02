Nach monatelangen Ermittlungen ist der Geraer Kriminalpolizei ein großer Schlag gegen mutmaßliche Buch-Betrüger gelungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat die letzte Durchsuchung am Vortag in Berlin stattgefunden. Durch die Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass die deutschlandweit agierende Bande 115 Opfern vermeintlich wertvolle Bücher als Wertanlage verkauft und dabei den Geschädigten mindestens 5,9 Millionen Euro abgenommen hatte.